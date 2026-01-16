Ричмонд
Какой обменный курс доллара в банках 16 января

Kursiv Uzbekistan выяснил, в каких банках самый выгодный курс доллара, евро и рубля сегодня, 16 января. Данные приведены на 9:58 по ташкентскому времени.

Источник: Курсив

Доллар.

Покупка: 11 960 сумов — Universalbank;

Продажа: 11 970 сумов — SQB.

Евро.

Покупка: 13 915 сумов — Xalq banki;

Продажа: 13 950 сумов — Hayot Bank.

Рубль.

Покупка: 143 сума — Kapitalbank, Octobank;

Продажа: 153 сума — SQB, BRB, Poytaxt Bank, Apexbank.

Курс доллара, евро и рубля — онлайн-калькулятор.

USD EUR RUB.

Покупка банком: UZS Продажа банком: UZS обновлено:

Продать USD → получить UZS.

— UZS.

Купить USD за UZS.

— USD.

Спред: — UZS (≈ —%) :warning: аномалия: sell.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что на 16 января Центробанк установил курс доллара на уровне 11 969,66 сума.