Какой обменный курс доллара в банках 16 января

Доллар.
Покупка: 11 960 сумов — Universalbank;
Продажа: 11 970 сумов — SQB.
Евро.
Покупка: 13 915 сумов — Xalq banki;
Продажа: 13 950 сумов — Hayot Bank.
Рубль.
Покупка: 143 сума — Kapitalbank, Octobank;
Продажа: 153 сума — SQB, BRB, Poytaxt Bank, Apexbank.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что на 16 января Центробанк установил курс доллара на уровне 11 969,66 сума.