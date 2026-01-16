В Хабаровском крае трое детей-сирот ютились в аварийном доме без печи

В Комсомольском районе глава посёлка получил штраф за непризнание аварийным ветхого дома, где проживали трое несовершеннолетних братьев-сирот. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Ранее дети остались без родителей и были взяты под опеку. Хоть за ними и сохранили право жить в муниципальном доме, само здание находится в ужасном состоянии — в нём нет дверей и окон, печь сломана, стены и потолки покрыты плесенью и трещинами. Опекуны несколько раз просили межведомственную комиссию признать жильё непригодным для проживания, но никто даже не приехал на осмотр и не провёл обследование.
Прокурор Комсомольского района возбудил административное дело против главы поселения — председателя комиссии — по статье 7.22 КоАП РФ за нарушение порядка признания помещений непригодными для жизни. Суд признал вину и оштрафовал чиновницу на 4 тысячи рублей.
Кроме того, прокурор подал иск в интересах детей, чтобы обязать муниципалитет срочно обследовать дом и принять решение о его статусе.