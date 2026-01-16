В Хабаровском крае трое детей-сирот ютились в аварийном доме без печи

Ранее дети остались без родителей и были взяты под опеку. Хоть за ними и сохранили право жить в муниципальном доме, само здание находится в ужасном состоянии — в нём нет дверей и окон, печь сломана, стены и потолки покрыты плесенью и трещинами. Опекуны несколько раз просили межведомственную комиссию признать жильё непригодным для проживания, но никто даже не приехал на осмотр и не провёл обследование.