Южная Корея вдвое увеличила поставки легковых автомобилей в Россию в 2025 году

В то же время поставки грузовиков из Южной Кореи практически остановились — всего 43 тысячи долларов против 1,25 миллиона долларов в 2024 году и 47,1 миллиона долларов в 2021 году. Такие масштабы означают полное прекращение экспорта грузовой техники.