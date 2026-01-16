Южная Корея вдвое увеличила поставки легковых автомобилей в Россию в 2025 году

По итогам 2025 года российские компании ввезли из Южной Кореи легковые автомобили на 1,04 миллиарда долларов — почти вдвое больше, чем годом ранее (588,8 миллиона долларов). Это максимум с 2021 года, когда импорт достигал 2,6 миллиарда долларов, пишет Прайм.
Основной объем пришелся на машины с бензиновым двигателем 1,5−3 литра — 763,2 миллиона долларов. Значительная доля — дизельные автомобили 1,5−2,5 литра на 202,6 миллиона долларов. Небольшой импорт зафиксирован по бензиновым моторам 1−1,5 литра (63,6 миллиона долларов) и до 1 литра (11,2 миллиона долларов).
В то же время поставки грузовиков из Южной Кореи практически остановились — всего 43 тысячи долларов против 1,25 миллиона долларов в 2024 году и 47,1 миллиона долларов в 2021 году. Такие масштабы означают полное прекращение экспорта грузовой техники.
Рост импорта легковушек произошел на фоне параллельного ввоза через третьи страны и спроса на модели Hyundai и Kia, включая подержанные. Россия сохраняет позиции среди покупателей корейских автомобилей, хотя и не входит в первую пятерку — лидируют США, Канада и Киргизия.
Экспорт южнокорейских машин в Россию наращивался поэтапно в течение года: отдельные месяцы показывали пиковые значения с 2022 года.
