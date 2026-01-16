Ричмонд
Незаконный магазин сносят в Свердловском районе Иркутска

Суд признал отсутствие права собственности над объектом и обязал предпринимателя демонтировать самовольную постройку.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 16 января. Незаконный магазин сносят на улице Маршала Конева в Свердловском районе Иркутска в районе дома № 20. Суд признал отсутствие права собственности над объектом и обязал предпринимателя демонтировать самовольную постройку.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, ИП добровольно не предпринимал действий по исполнению решения суда. Тогда сносом занялись за счет средств городского бюджета. Все расходы, понесенные на организацию и проведение этих мероприятий, впоследствии будут взысканы с виновного лица.