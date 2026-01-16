Незаконный магазин сносят в Свердловском районе Иркутска

Как сообщает пресс-служба мэрии города, ИП добровольно не предпринимал действий по исполнению решения суда. Тогда сносом занялись за счет средств городского бюджета. Все расходы, понесенные на организацию и проведение этих мероприятий, впоследствии будут взысканы с виновного лица.