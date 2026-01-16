«РЖД» решили продать 49% своей крупнейшей дочки за 44 млрд рублей

ФГК остается вторым по масштабу железнодорожным оператором в России и управляет 134,3 тысячами единиц подвижного состава. Согласно данным Infoline, за январь-сентябрь 2025 года компания сократила погрузку на 30,3% год к году, до 54,3 млн тонн, тогда как совокупное снижение у топ-30 операторов составило 6,9%. При этом выручка ФГК в 2024 году выросла на 10%, до 126,98 млрд рублей, а чистая прибыль уменьшилась на 2,8%, до 46,97 млрд рублей.