«РЖД» решили продать 49% своей крупнейшей дочки за 44 млрд рублей

ОАО РЖД планирует продать долю в ФГК с открытого аукциона.
ОАО «РЖД» намерено выставить на открытый аукцион 49% акций АО «Федеральная грузовая компания» (ФГК) по ориентировочной цене 44 млрд рублей. Он пройдет во втором квартале 2026 года. Допуск к торгам будут получать участники, соответствующие заранее установленным критериям, которые разработает сама компания.
«Планируемая продажа принадлежащей ОАО РЖД Федеральной грузовой компании (ФГК) — второго железнодорожного оператора в РФ — предполагает реализацию пакета в 49% за 44 млрд руб», — пишет «Коммерсант». Помимо продажи доли в ФГК, в инвестпрограмму включена реализация непрофильных активов, в том числе 350 тысяч квадратных метров в комплексе Moscow Towers в «Москва-Сити».
ФГК остается вторым по масштабу железнодорожным оператором в России и управляет 134,3 тысячами единиц подвижного состава. Согласно данным Infoline, за январь-сентябрь 2025 года компания сократила погрузку на 30,3% год к году, до 54,3 млн тонн, тогда как совокупное снижение у топ-30 операторов составило 6,9%. При этом выручка ФГК в 2024 году выросла на 10%, до 126,98 млрд рублей, а чистая прибыль уменьшилась на 2,8%, до 46,97 млрд рублей.
ФГК является для ОАО «РЖД» одним из ключевых источников дивидендов. По итогам 2022 года компания начислила 20,6 млрд рублей дивидендов (50% прибыли), в 2023 году — 31,1 млрд рублей (64%), в 2024 году — 22 млрд рублей (47%). Как следует из скорректированного финплана ОАО «РЖД» на 2024 год, с учетом поступлений в 2025 году ФГК выплатила материнской компании 103,3 млрд рублей, тогда как остальные «дочки» дали еще 5,4 млрд рублей.