В Татарстане заработал новый научный центр для испытаний под высоким напряжением

В Зеленодольском районе официально открылся современный научно-исследовательский центр, специализирующийся на испытаниях электротехнического оборудования под высоким напряжением. Здание, возведенное по комбинированной технологии (металлокаркас производственной части и железобетонный каркас административной), прошло все проверки Госстройнадзора Татарстана.
Основная задача центра состоит в проведении сложных испытаний и научных разработок в сфере энергетики. Планируется, что площадка станет не только исследовательским, но и образовательным хабом. Здесь будут готовить новых специалистов и привлекать ученых со всей страны.
Открытие такого объекта укрепит технологический потенциал республики, создав в Татарстане важный центр развития электротехнических технологий.
