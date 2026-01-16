Ричмонд
В Татарстане заработал новый научный центр для испытаний под высоким напряжением

Здание возведено по комбинированной технологии.

Источник: Комсомольская правда

В Зеленодольском районе официально открылся современный научно-исследовательский центр, специализирующийся на испытаниях электротехнического оборудования под высоким напряжением. Здание, возведенное по комбинированной технологии (металлокаркас производственной части и железобетонный каркас административной), прошло все проверки Госстройнадзора Татарстана.

Основная задача центра состоит в проведении сложных испытаний и научных разработок в сфере энергетики. Планируется, что площадка станет не только исследовательским, но и образовательным хабом. Здесь будут готовить новых специалистов и привлекать ученых со всей страны.

Открытие такого объекта укрепит технологический потенциал республики, создав в Татарстане важный центр развития электротехнических технологий.

Напомним, в села Татарстана направят шесть миллиардов на школы, дороги и интернет. Работа ведется в рамках программы по обновлению сельской инфраструктуры.