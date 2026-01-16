Ричмонд
ХМАО вошел в топ регионов УрФО, где катастрофически не хватает рабочей силы

Югре стала одним из регионов УрфО, где фиксируется высокий спрос на рабочих. Об этом URA.RU сообщили аналитики Head Hunter.

Рынок труда Югры нуждается в людях рабочих профессий.

«Наиболее высокий спрос на кадры среди регионов УрФО в 2025 году зафиксирован в Свердловской области — на нее приходится 42% от всех предложений, на четвертом месте рейтинга — Ханты-Мансийский АО (10%)», — следует из сообщения пресс-службы Head Hunter. Наиболее востребованы люди рабочих специальностей.

Для них было открыто 16% от всех вакансий. Также рынок труда остро нуждается в работниках для сферы «Продажи, обслуживание клиентов» (12%), «Строительство, недвижимость», «Производство, сервисное обслуживание» (по 11%).

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре водителям с личным грузовым автомобилем предлагают заработать от 400 тысяч рублей в месяц. Предложения о работе размещены на сайте бесплатных объявлений.