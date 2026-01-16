ХМАО вошел в топ регионов УрФО, где катастрофически не хватает рабочей силы

«Наиболее высокий спрос на кадры среди регионов УрФО в 2025 году зафиксирован в Свердловской области — на нее приходится 42% от всех предложений, на четвертом месте рейтинга — Ханты-Мансийский АО (10%)», — следует из сообщения пресс-службы Head Hunter. Наиболее востребованы люди рабочих специальностей.