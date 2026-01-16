ХМАО вошел в топ регионов УрФО, где катастрофически не хватает рабочей силы

Рынок труда Югры нуждается в людях рабочих профессий.
Югре стала одним из регионов УрфО, где фиксируется высокий спрос на рабочих. Об этом URA.RU сообщили аналитики Head Hunter.
«Наиболее высокий спрос на кадры среди регионов УрФО в 2025 году зафиксирован в Свердловской области — на нее приходится 42% от всех предложений, на четвертом месте рейтинга — Ханты-Мансийский АО (10%)», — следует из сообщения пресс-службы Head Hunter. Наиболее востребованы люди рабочих специальностей.
Для них было открыто 16% от всех вакансий. Также рынок труда остро нуждается в работниках для сферы «Продажи, обслуживание клиентов» (12%), «Строительство, недвижимость», «Производство, сервисное обслуживание» (по 11%).
