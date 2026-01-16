Эксперт прокомментировал индексацию тарифов на проезд в Башкирии

Напомним, стоимость проезда в общественном транспорте в регионе проиндексируют впервые за два года. При этом цена поездок останется одной из самых низких в России. Льготников индексация вообще не коснется: цена единого социального проездного билета останется на уровне 600 рублей. Так, с 1 февраля 2026 года планируется изменение стоимости проезда в автобусах общего пользования по регулируемым маршрутам. Соответствующий проект постановления госкомитета РБ по тарифам опубликован 13 января 2026 года.
Цена за проезд в автобусах АО «Башавтотранс», курсирующих по городским маршрутам, составит 46 рублей. По карте «Алга» проезд обойдется в 42 рубля. На межмуниципальных маршрутах стоимость билета будет рассчитываться исходя из предельного максимального тарифа 4,6 рубля за один километр пути.
«Все города повышают стоимость проезда, — констатировал эксперт. — Делают это либо в рамках индексации согласно показателю инфляции, либо в рамках коррекции соответствия цены с экономически обоснованной ценой. Индексация проще с точки зрения обоснования. Обычно это происходит раз в год, но можно принять свой порядок и индексировать по нему два раза в год и даже больше. Так, например, сделали в Санкт-Петербурге».
Как подчеркнул Олег Арефьев, наоборот, было бы удивительно, если бы цены на проезд не повышались, в то время как цены на топливо и запчасти растут на глазах.
«Во всех известных мне регионах повышение цен вообще проходит в будничном, рабочем режиме. Тем более что основную часть расходов перевозчиков составляет фонд оплаты труда, и люди, которые работают на транспорте, тоже хотят получать нормальную зарплату. Если её не платить, то просто некому будет работать», — прокомментировал эксперт и при этом отметил, что постановление о повышении тарифов не распространяется на частных перевозчиков.
Тарифы, по которым они работают, не регулируются и не устанавливаются государством, и изменение стоимости проезда — исключительно их решение.
«Они могут поднимать или не поднимать стоимость проезда независимо от любых постановлений и решений. То, что частные перевозчики подстраиваются под повышение цен на маршрутах с регулируемым тарифом, исключительно их решение и выбор», — подытожил в разговоре с «Башинформом» сотрудник НИИ автомобильного транспорта Олег Арефьев.