Эксперт прокомментировал индексацию тарифов на проезд в Башкирии

«Во всех известных мне регионах повышение цен вообще проходит в будничном, рабочем режиме. Тем более что основную часть расходов перевозчиков составляет фонд оплаты труда, и люди, которые работают на транспорте, тоже хотят получать нормальную зарплату. Если её не платить, то просто некому будет работать», — прокомментировал эксперт и при этом отметил, что постановление о повышении тарифов не распространяется на частных перевозчиков.