Veolia объяснила сбои в работе «умных» счетчиков

Сигналу также могут мешать стены домов или радиопомехи, добавили в компании.
«Если автоматическая передача данных временно невозможна, это не означает, что прибор “не работает” или “не поддерживается системой”», — говорится в заявлении Veolia Energy Tashkent.
В компании заверили, что «умные» счетчики точнее старых и их не придется менять, когда цифровая сеть покроет весь город. Сейчас Veolia поэтапно ставит новые антенны и получает разрешения на их запуск.
При этом ручная передача данных — временная мера, а начисления делают строго по закону, отметили в Veolia.
