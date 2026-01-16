Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Veolia объяснила сбои в работе «умных» счетчиков

В Veolia Energy Tashkent прокомментировали жалобы жителей Ташкента на то, что новые счетчики горячей воды не передают показания автоматически. Приборы исправны, но в городе пока не хватает приемных антенн для сбора данных.

Источник: Курсив

Сигналу также могут мешать стены домов или радиопомехи, добавили в компании.

«Если автоматическая передача данных временно невозможна, это не означает, что прибор “не работает” или “не поддерживается системой”», — говорится в заявлении Veolia Energy Tashkent.

В компании заверили, что «умные» счетчики точнее старых и их не придется менять, когда цифровая сеть покроет весь город. Сейчас Veolia поэтапно ставит новые антенны и получает разрешения на их запуск.

При этом ручная передача данных — временная мера, а начисления делают строго по закону, отметили в Veolia.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что при проблемах с водой жителям пересчитают оплату.