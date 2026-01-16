В Перми закрывается грузинский ресторан, который годами не могут продать

Заведение работает более 10 лет.
Владельцы решили закрыть ресторан грузинской кухни «Сакартвело», который расположен на улице Монастырской, 12а. Последним днем работы заведения станет 17 января, сказано в группе ресторана в соцсети «ВКонтакте».
«В эти выходные прощаемся с эпохой. “Сакартвело” на улице Монастырской заканчивает свою работу», — сказано в сообщении. В Перми останется только одно заведение сети. Оно расположено на улице Максима Горького, 58А.
Ресторан на улице Монастырской открылся более 10 лет назад. Им управляет ООО «ДЭТК», занимающееся ресторанной деятельностью и услугами по доставке продуктов. Компания была зарегистрирована летом 2014 года предпринимателем Эдуардом Болквадзе.
Название заведения с грузинского переводится как «земля грузин». В помещении площадью 290 квадратных метров помещаются одновременно 120 гостей. В 2023 году заведение впервые выставили на продажу за 5 млн рублей. В эту сумму входил только сам бренд, мебель и оборудование. Спустя год владелец вместе с бизнесом решил избавиться от помещения и увеличил сумму сделки до 75 млн рублей. Сейчас заведение продается за 3 млн рублей, но без помещения.