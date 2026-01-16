В Перми закрывается грузинский ресторан, который годами не могут продать

Название заведения с грузинского переводится как «земля грузин». В помещении площадью 290 квадратных метров помещаются одновременно 120 гостей. В 2023 году заведение впервые выставили на продажу за 5 млн рублей. В эту сумму входил только сам бренд, мебель и оборудование. Спустя год владелец вместе с бизнесом решил избавиться от помещения и увеличил сумму сделки до 75 млн рублей. Сейчас заведение продается за 3 млн рублей, но без помещения.