Аэропорт и вокзал в Ургенче свяжут ж/д линией

В ходе модернизации аэропорта Ургенча планируется расширить инфраструктуру, чтобы усилить логистику региона.
Среди других проектов — создание в Узбекистане Института Конфуция и мастерской Лю Баня, где молодых людей будут обучать профессиям.
В Хиве запустят строительство конгресс-центра и этнопарка, которые будут использоваться для проведения международных мероприятий.
Кроме того, в Фергане откроют экспоцентр. Ожидается, что это усилит инвестиционную привлекательность региона.
Также главе государства представили проекты в области образования —исследовательский центр имени Бурхониддина Маргилани и возведение кампуса Бухарского государственного университета. В столице планируется открыть комплекс по подготовке художественных гимнастов.
