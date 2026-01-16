Ричмонд
Аэропорт и вокзал в Ургенче свяжут ж/д линией

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительными проектами, реализуемые в республике. В их числе — строительство ж/д линии между вокзалом и аэропортом Ургенча.

Источник: Курсив

В ходе модернизации аэропорта Ургенча планируется расширить инфраструктуру, чтобы усилить логистику региона.

Среди других проектов — создание в Узбекистане Института Конфуция и мастерской Лю Баня, где молодых людей будут обучать профессиям.

В Хиве запустят строительство конгресс-центра и этнопарка, которые будут использоваться для проведения международных мероприятий.

Кроме того, в Фергане откроют экспоцентр. Ожидается, что это усилит инвестиционную привлекательность региона.

Также главе государства представили проекты в области образования —исследовательский центр имени Бурхониддина Маргилани и возведение кампуса Бухарского государственного университета. В столице планируется открыть комплекс по подготовке художественных гимнастов.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что новый аэропорт свяжут со столицей отдельной веткой метро.