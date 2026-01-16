От ФАС потребовали проверить завышение цен на воду и продукты на заправках

Лично столкнулся с проблемой парламентарий на платной трассе из Ульяновской области в Москву — в связи с ограничениями авиасообщения приходится ездить автомобилем. На маршруте нет обычных магазинов, только заправки. Разница в цене воды и базовых продуктов по сравнению с розницей в городах составляет от трех до пяти раз. Коллеги подтвердили: аналогичная ситуация на АЗС по всей стране.