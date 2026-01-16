От ФАС потребовали проверить завышение цен на воду и продукты на заправках

Сенатор Айрат Гибатдинов направил главе Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому обращение с просьбой провести проверку обоснованности цен на питьевую воду и товары первой необходимости на автозаправочных станциях. Документ имеется в распоряжении «Известий».
На некоторых АЗС торговая наценка на бутилированную воду достигает 500%. Заправки часто остаются единственной точкой торговли на трассах, где водители вынуждены покупать необходимое. Сенатор считает, что предприниматели пользуются отсутствием альтернативы для искусственного завышения цен, что может нарушать антимонопольное законодательство.
ФАС уже активно борется с картельными соглашениями, в том числе в госзакупках с применением искусственного интеллекта. Гибатдинов предлагает распространить регулярный мониторинг с использованием ИИ на другие сектора, включая розничную торговлю на АЗС, и принять меры по пресечению нарушений.
Лично столкнулся с проблемой парламентарий на платной трассе из Ульяновской области в Москву — в связи с ограничениями авиасообщения приходится ездить автомобилем. На маршруте нет обычных магазинов, только заправки. Разница в цене воды и базовых продуктов по сравнению с розницей в городах составляет от трех до пяти раз. Коллеги подтвердили: аналогичная ситуация на АЗС по всей стране.
На обычных, не платных трассах наценка ниже — 200−300%, но и она признана парламентарием недопустимой.
ФАС ранее фиксировала завышения цен на воду в аэропортах и на вокзалах — до десяти раз по сравнению с супермаркетами. Ведомство направляло поручения в регионы, а глава службы заявлял о необходимости сделать воду в аэропортах бесплатной. Теперь сенатор требует аналогичного подхода к заправкам.
Читайте также: Польша помешала Советскому Союзу предотвратить Вторую мировую войну — Росархив.