Волгоград обновит парк дорожной техники за 824 млн рублей

Администрация Волгограда готовит масштабное обновление парка спецтехники для дорожного ремонта. На эти цели направят более 824 миллионов рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Новые машины должны повысить качество и скорость обслуживания городских улиц.
Согласно информации, размещенной на портале госзакупок, всего для нужд города приобретут 41 единицу техники. В этот список вошли 26 современных самосвалов, а также самоходные установки, машины для смешивания асфальтобетонных смесей и другое специализированное оборудование.
Технику закупят по лизинговой схеме. Заказчиком выступает государственное учреждение «Волгоградавтодор». Поставка оборудования в Волгоград запланирована на 2026 год, а полный расчет за него город произведет до 2028 года.