Волгоград обновит парк дорожной техники за 824 млн рублей

Администрация города приобретет 41 машину, включая самосвалы и спецмашины, для более качественного и быстрого ремонта городских магистралей.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Волгограда готовит масштабное обновление парка спецтехники для дорожного ремонта. На эти цели направят более 824 миллионов рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Новые машины должны повысить качество и скорость обслуживания городских улиц.

Согласно информации, размещенной на портале госзакупок, всего для нужд города приобретут 41 единицу техники. В этот список вошли 26 современных самосвалов, а также самоходные установки, машины для смешивания асфальтобетонных смесей и другое специализированное оборудование.

Технику закупят по лизинговой схеме. Заказчиком выступает государственное учреждение «Волгоградавтодор». Поставка оборудования в Волгоград запланирована на 2026 год, а полный расчет за него город произведет до 2028 года.