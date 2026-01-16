Стало известно, где в Татарстане самые низкие зарплаты

Средняя заработная плата в экономических сферах немного превышала 50 тысяч рублей. Наименьшие доходы были зарегистрированы в Дрожжановском районе, Рыбной Слободе и Тетюшском районе. По мнению специалистов, это способствует оттоку молодых кадров. В то же время наибольшие зарплаты отмечены в Верхнем Услоне, Лаишевском районе и Елабуге.