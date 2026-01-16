Стало известно, где в Татарстане самые низкие зарплаты

Самые низкие зарплаты в Республике Татарстан были зафиксированы в нескольких отраслях экономики, включая сделки с недвижимостью, услуги, туризм, а также гостиничный и ресторанный бизнес. Об этом говорится в отчётах экспертов по итогам года.
Средняя заработная плата в экономических сферах немного превышала 50 тысяч рублей. Наименьшие доходы были зарегистрированы в Дрожжановском районе, Рыбной Слободе и Тетюшском районе. По мнению специалистов, это способствует оттоку молодых кадров. В то же время наибольшие зарплаты отмечены в Верхнем Услоне, Лаишевском районе и Елабуге.
Следует отметить, что Татарстан по-прежнему занимает первое место по уровню зарплат в Приволжском федеральном округе, с показателем в среднем 86 934 рубля по итогам января 2026 года.