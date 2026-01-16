Ричмонд
АБР и Masdar вложат $30 млн в развитие солнечной энергетики в Кашкадарье

Азиатский банк развития (АБР) и Masdar подписали соглашение на $30 млн для строительства солнечной электростанции и системы хранения энергии в Кашкадарьинской области, сообщила пресс-служба фининститута.

Источник: Курсив

Стороны договорились о реализации проекта в городе Гузаре, который предусматривает строительство солнечной электростанции мощностью 300 МВт и системы хранения энергии мощностью 75 МВт·ч. Проект также включает возведение 1,6 км линий электропередачи и подстанции на 220 кВт.

Финансирование сформировано из трех источников: кредиты АБР и фонда LEAP 2 по $12,5 млн каждый, а также $5 млн от Канадского фонда климата и природы для частного сектора в Азии (CANPA).

Дополнительно АБР предоставит кредитную гарантию до $9 млн для проектной компании Nur Kashkadarya Solar PV Foreign Enterprise LLC, полностью принадлежащей Masdar.

В банке отметили, что проект поддерживает цель Узбекистана увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе до 40% к 2030 году и усилить энергетическую безопасность страны.

С момента вступления в АБР в 1995 году Узбекистан получил от банка займы, гранты и техническую помощь на общую сумму $15,8 млрд.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что ЕБРР выделит до $195,5 млн на строительство электростанции в Кашкадарье.