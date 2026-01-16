Стало известно, какие льготные авиарейсы появятся в ХМАО в этом году

«В списке субсидируемых региональных авиамаршрутов значатся Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск. Также льготные билеты можно будет купить следуя из Когалыма, Нягани, Белоярского, Советского и Урая», — следует из списка, размещенного на сайте федерального агентства воздушного транспорта.