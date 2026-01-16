Стало известно, какие льготные авиарейсы появятся в ХМАО в этом году

Появился список субсидируемых авиарейсов для жителей ХМАО.
Жители Югры могут сэкономить на билетах благодаря субсидиям из региональной казны. Список маршрутов опубликовала Росавиация.
«В списке субсидируемых региональных авиамаршрутов значатся Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск. Также льготные билеты можно будет купить следуя из Когалыма, Нягани, Белоярского, Советского и Урая», — следует из списка, размещенного на сайте федерального агентства воздушного транспорта.
Из Ханты-Мансийска: Краснодар, Самара, Нарьян-Мар, Сочи, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа, Казань, Новосибирск, Омск, Челябинск, Минеральные Воды, Салехард. Из Сургута: Нижнекамск. Махачкала, Минеральные Воды, Новосибирск, Омск, Барнаул, Пермь, Бугульма, Челябинск, Горно-Алтайск. Из Нижневартовска: Краснодар, Самара, Екатеринбург, Томск, Минеральные Воды, Махачкала, Казань, Пермь, Бугульма, Новосибирск. Из Нягани — Екатеринбург, Жуковский (Москва).Из Советского — Екатеринбург, Санкт-Петербург. Из Урая — Екатеринбург. Из Белоярского — Екатеринбург, Жуковский (Москва).Из Когалыма — Пермь, Новосибирск.