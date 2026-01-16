Единое пособие в Ростовской области в феврале вырастет до 19,4 тысячи рублей

В зависимости от доходов семьи пособие может составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума — трудоспособного населения для беременных или детского для несовершеннолетних. Единое пособие выплачивается в текущем месяце за предыдущий. Выплаты в новом размере за январь поступят получателям в единый день выплат в феврале 2026 года.