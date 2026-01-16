Единое пособие в Ростовской области в феврале вырастет до 19,4 тысячи рублей

Сумма пособия зависит от величины регионального прожиточного минимума. Для беременных расчет ведется исходя из прожиточного минимума трудоспособного населения, для детей — из детского прожиточного минимума.
Право на единое пособие имеют семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума на человека в регионе. В 2026 году в Ростовской области этот показатель составляет более 17 тыс. руб. При оформлении выплаты проводится комплексная оценка нуждаемости семьи.
В зависимости от доходов семьи пособие может составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума — трудоспособного населения для беременных или детского для несовершеннолетних. Единое пособие выплачивается в текущем месяце за предыдущий. Выплаты в новом размере за январь поступят получателям в единый день выплат в феврале 2026 года.