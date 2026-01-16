КНР с 1 января 2026 года прекратил импорт электроэнергии из РФ

Китай отказался от закупок российской электроэнергии с начала 2026 года, даже минимальных контрактных объемов в 12 МВт. Поставки остановлены полностью. Об этом сообщают источники «Коммерсанта», знакомые с ситуацией.
Причина — экспортная цена впервые превысила внутренние тарифы в КНР, сделав импорт невыгодным для китайской стороны. Внутренние цены в Китае остаются стабильными — около 350 юаней (примерно 3,9 тысячи рублей) за 1 МВт•ч. На Дальнем Востоке России одноставочная цена (мощность плюс энергия) в январе может достичь 4,3 тысячи рублей за 1 МВт•ч — рост на 42% к январю 2025 года из-за либерализации рынка и опережающего увеличения тарифов.
Контракт между оператором экспорта и Государственной электросетевой корпорацией Китая действует до 2037 года. Документ заключен в 2012 году, планировалось поставить около 100 млрд кВт•ч за весь период, в среднем 4 млрд кВт•ч ежегодно. Поставки шли из излишков Дальнего Востока, в основном с ГЭС «РусГидро» через ЛЭП Амурская—Хэйхэ. Формула цены не раскрыта публично, но включает одноставочную цену на ДВО, тариф на транспорт и маржу оператора.
В 2012—2020 годах экспорт держался на уровне 3 млрд кВт•ч в год. В 2021-м Китай запросил рост на 30% до 3,97 млрд кВт•ч для покрытия дефицита в северо-восточных провинциях. Пик пришелся на 2022 год — 4,7 млрд кВт•ч. С августа 2023-го поставки снижались из-за дефицита генерации на Дальнем Востоке: потребление растет на 4% и более в год, излишки исчезли.
Представители оператора подтвердили: контракт в силе, расторжение не планируется ни с российской, ни с китайской стороны. Стороны изучают возможности торговли. За 11 месяцев 2025 года экспорт в Китай упал более чем на 63%.
Минэнерго РФ заявило: возобновление возможно при новом запросе от Китая и взаимовыгодных условиях. Приоритет — обеспечение электроэнергией развивающейся экономики Дальнего Востока.
Аналитик Сергей Роженко отметил: энергосистема Китая в 100 раз мощнее ОЭС Востока, российские объемы для Пекина незначительны и легко замещаются. Поставки носили экономический характер — в приграничных районах Китая ограничен доступ к углю для местных ТЭС.
