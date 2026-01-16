КНР с 1 января 2026 года прекратил импорт электроэнергии из РФ

Контракт между оператором экспорта и Государственной электросетевой корпорацией Китая действует до 2037 года. Документ заключен в 2012 году, планировалось поставить около 100 млрд кВт•ч за весь период, в среднем 4 млрд кВт•ч ежегодно. Поставки шли из излишков Дальнего Востока, в основном с ГЭС «РусГидро» через ЛЭП Амурская—Хэйхэ. Формула цены не раскрыта публично, но включает одноставочную цену на ДВО, тариф на транспорт и маржу оператора.