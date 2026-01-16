На Дону дворники и медики возглавили список дефицитных профессий в 2026 году

Эксперты отмечают критическую ситуацию в двух основных сферах региона. В розничной торговле показатель составляет 2,4 резюме на одну позицию, в медицинской отрасли — 3,1. При нормальном hh-индексе конкуренции от четырех до восьми резюме на вакансию показатели ниже четырех свидетельствуют о нехватке персонала, а менее двух — о выраженном кадровом голоде.