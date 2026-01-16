ЕБРР инвестировал рекордные 16,8 млрд евро в 2025 году

Основным получателем инвестиций выступил частный сектор, на который пришлось 12,7 млрд вложений.
В ЕБРР отметили, что несмотря на глобальную напряженность и инфляцию, банк сохранил свой курс. Так, 9,4 млрд евро фининститут направил на проекты «зеленого» перехода.
Кроме того, 47% проектов помогли расширить возможности женщин. 6% вложений пришлись на долевой капитал.
По итогам прошлого года, ЕБРР привлек почти 1,9 млрд евро донорских средств, из которых более 859 млн евро направили в Украину. 55% ресурсов предоставил ЕС. Также акционеры банка утвердили стратегию на 2026−2030 годы, главной задачей которой стала дальнейшая поддержка Украины.
