ЕБРР инвестировал рекордные 16,8 млрд евро в 2025 году

По итогам прошлого года, ЕБРР привлек почти 1,9 млрд евро донорских средств, из которых более 859 млн евро направили в Украину. 55% ресурсов предоставил ЕС. Также акционеры банка утвердили стратегию на 2026−2030 годы, главной задачей которой стала дальнейшая поддержка Украины.