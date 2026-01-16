Ричмонд
ЕБРР инвестировал рекордные 16,8 млрд евро в 2025 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал в 2025 году рекордные 16,8 млрд евро. Всего фининститут в прошлом году поддержал 640 проектов.

Источник: Курсив

Основным получателем инвестиций выступил частный сектор, на который пришлось 12,7 млрд вложений.

В ЕБРР отметили, что несмотря на глобальную напряженность и инфляцию, банк сохранил свой курс. Так, 9,4 млрд евро фининститут направил на проекты «зеленого» перехода.

Кроме того, 47% проектов помогли расширить возможности женщин. 6% вложений пришлись на долевой капитал.

По итогам прошлого года, ЕБРР привлек почти 1,9 млрд евро донорских средств, из которых более 859 млн евро направили в Украину. 55% ресурсов предоставил ЕС. Также акционеры банка утвердили стратегию на 2026−2030 годы, главной задачей которой стала дальнейшая поддержка Украины.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что ЕБРР направит $195,5 млн на строительство солнечной электростанции в Кашкадарье.