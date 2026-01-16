Экс-премьер предрек Молдавии крупнейший за историю торговый дефицит

КИШИНЕВ, 16 янв — РИА Новости. Молдавию ожидает крупнейший за всю историю торговый дефицит, что свидетельствует о глубоком и опасном структурном провале, заявил экс-премьер, лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат.
Ранее Национальное бюро статистики Молдавии сообщило, что дефицит торгового баланса Молдавии за январь-ноябрь 2025 года вырос на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 6,39 миллиарда долларов. Пояснялось, что к накоплению отрицательного сальдо торгового баланса привел значительный разрыв между экспортом и импортом товаров в январе-ноябре 2025 года. Как отметил бывший председатель молдавской парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, экономист Владимир Головатюк, импорт из ЕС превышает экспорт в ЕС в 2,4 раза.
«Импорт полностью выходит из-под контроля. Впервые в истории Республики Молдова его объем превысит 10 миллиардов долларов и, с высокой вероятностью, достигнет 10,8 миллиарда долларов. Результат неизбежен: крупнейший торговый дефицит за всю историю страны… Это уже не конъюнктурная проблема. Это глубокий и опасный структурный провал», — написал Филат в своем Telegram-канале.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.