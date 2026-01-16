Экс-премьер предрек Молдавии крупнейший за историю торговый дефицит

Ранее Национальное бюро статистики Молдавии сообщило, что дефицит торгового баланса Молдавии за январь-ноябрь 2025 года вырос на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 6,39 миллиарда долларов. Пояснялось, что к накоплению отрицательного сальдо торгового баланса привел значительный разрыв между экспортом и импортом товаров в январе-ноябре 2025 года. Как отметил бывший председатель молдавской парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, экономист Владимир Головатюк, импорт из ЕС превышает экспорт в ЕС в 2,4 раза.