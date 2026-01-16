В Новосибирске ввели в эксплуатацию первые жилые дома в 2026 году

Первый — секция № 1.1 многоквартирного дома № 1 по генплану на улице Воинской. В доме расположены 224 квартиры, общая площадь жилых помещений составляет более 11 тысяч квадратных метров. Застройщиком выступает ООО «Бизнесстрой».
Второй объект — многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой на улице Пролетарской. В нем предусмотрено 448 квартир общей жилой площадью свыше 20 тысяч квадратных метров. Проект реализован застройщиком ООО СЗ «Бизнеспроект».
Оба разрешения на ввод объектов в эксплуатацию выданы группе компаний «Олма».