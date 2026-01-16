Азербайджан начнет поставлять газ еще в две страны Европы

С запуском TAP в конце 2020 года в общей сложности в Европу поставлено около 54,3 млрд куб. м газа через этот маршрут, пишет агентство Trend. В 2025 году экспорт азербайджанского газа достиг 25,2 млрд куб. м. Из них 12,8 млрд куб. м было экспортировано в Европу, 9,6 млрд куб. м — в Турцию, 2,3 млрд куб. м — в Грузию и 0,5 млрд куб. м — в Сирию.