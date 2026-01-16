Нацбанк пояснил, когда в Беларуси появится первый криптобанк

«Мы взяли срок шесть месяцев для приведения законодательства в соответствие с данным указом. И параллельно, безусловно, мы будем работать со всеми потенциальными инвесторами, как внутренними, так и иностранными, чтобы практически сразу после подготовки законодательства, мы могли увидеть в стране первые криптобанки», — сказал Егоров, видео с его комментарием опубликовано на Telegram-канале Нацбанка.