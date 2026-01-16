Нацбанк пояснил, когда в Беларуси появится первый криптобанк

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ «О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)». Этот документ предусматривает создание условий для деятельности в стране криптобанков.
«Мы взяли срок шесть месяцев для приведения законодательства в соответствие с данным указом. И параллельно, безусловно, мы будем работать со всеми потенциальными инвесторами, как внутренними, так и иностранными, чтобы практически сразу после подготовки законодательства, мы могли увидеть в стране первые криптобанки», — сказал Егоров, видео с его комментарием опубликовано на Telegram-канале Нацбанка.
Первый зампредседателя отметил, что к этому направлению проявляют интерес различные страны.
«На самом деле все идеи, которые связаны с появлением криптобанков, возникли не на пустом месте. Изначально это интерес инвесторов, и уже потом развитие этой идеи в проект нормативного акта, который поддержан главой государства», — добавил он.