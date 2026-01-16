Почти 80 рублей за литр: сколько стоит топливо в Калининграде

Стоимость дизтоплива на некоторых АЗС Калининграда превысила 75 рублей. «Клопс» продолжает следить за розничными ценами на топливо в областном центре.
Дизель.
На заправках сети «Лукойл» литр дизеля обойдётся в 79,58 рубля. Это самая высокая цена среди АЗС, попавших в наш мониторинг.
На станциях «Сургутнефтегаза» литр ДТ стоит 76,20 рубля, «Р&Н-Ойл» — 75,99 рубля, «Балтнефти» — 75,39 рубля.
Бензин.
Стоимость бензина марки 92 варьируется от 65,99 рубля у «Р&Н-Ойл» до 69,99 у «Лукойла». Самую низкую цену на 95-й бензин — 69,79 рубля — предлагают «Балтнефть» и «Р&Н-Ойл», максимальную — «Лукойл»: 74,49 рубля.
Это стартовые данные без учёта спецпредложений от самих компаний. Например, на некоторых станциях пользователи могут сэкономить до трёх рублей с литра. Впрочем, под условия акций подпадают не все водители.
Правительство России продлило до 28 февраля 2026 года запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортёров. По замыслу властей, это должно положительно сказаться на ценообразовании.