Стало известно, кто в Башкирии зарабатывает больше всех

Средняя заработная плата работников этой отрасли добывающей промышленности составила в Башкирии 107,7 тысячи рублей, или более 149% от среднереспубликанского значения.
«По данным Башкортостанстата, среднемесячная зарплата в январе — октябре прошлого года в нашей республике превысила 72 тысячи рублей и выросла на 10,8% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Стабильно высокая заработная плата наряду с добычей полезных ископаемых в сферах информации и связи, где работники в среднем получают почти 99 тысяч рублей, финансовая и страховая деятельность — 97,6 тысячи рублей», — констатировала министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова.
Высокие темпы роста зарплаты в 2025 году в прошлом году продемонстрировала сфера услуг — парикмахерские, салоны красоты, сауны, ремонт компьютеров
И, наоборот, значительно отстают по уровню оплаты труда такие сферы экономической деятельности, как производство кожи и изделий из кожи, где работникам в среднем выплачивают 30,3 тысячи рублей в месяц, полиграфия и копирование носителей информации — 45,8 тысячи рублей, лесоводство и лесозаготовки — 46,3 тысячи рублей, производство мебели — 47,4 тысячи рублей.
Напомним, с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда увеличился по сравнению с прошлым годом на 20,7% и составил 27 093 рубля, в Башкирии — 31 157 рублей (с учетом районного коэффициента).
По достигнутому соглашению сторон социального партнерства в Башкирии для реального сектора экономики минимальная зарплата составляет 32 933 рубля. Действие соглашения о минимальной зарплате в республике пролонгировано до 31 декабря 2028 года.
Как сообщал ранее Башинформ, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Башкирии за январь — октябрь 2025 года превысила 72 256 рублей, в октябре — 72 975 рублей. Это на 10,8% и 8,1% соответственно выше, чем в аналогичном периоде 2024 года.