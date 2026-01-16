Стало известно, кто в Башкирии зарабатывает больше всех

«По данным Башкортостанстата, среднемесячная зарплата в январе — октябре прошлого года в нашей республике превысила 72 тысячи рублей и выросла на 10,8% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Стабильно высокая заработная плата наряду с добычей полезных ископаемых в сферах информации и связи, где работники в среднем получают почти 99 тысяч рублей, финансовая и страховая деятельность — 97,6 тысячи рублей», — констатировала министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова.