Глава Ленобласти утвердил новую программу газификации региона

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил новую программу газификации региона. Об этом глава области сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

«В 2026 году предстоит построить 9 новых межпоселковых газопроводов. В ближайшее время подпишу соответствующее соглашение с Газпромом, надежным партнером области», — заявил господин Дрозденко. Он отметил, что региональная субсидия на подключение газа и приобретение оборудования для жителей области в размере 180−300 тыс. рублей сохранится в полном объеме.

По данным регионального комитета по топливно-энергетическому комплексу, в ходе реализации обновленной программы, до 2030 года планируют газифицировать 417 населенных пунктов.

В рамках программы, действовавшей в 2021—2025 годах, газифицировали 32. тыс. домовладений, из которых 18 тыс. — в 2025 году. В общей сложности провели газ в 723 населенных пункта, за последний год действия программы — в 34.

