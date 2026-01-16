Белстат: медианная зарплата белорусов выросла почти на 290 рублей

Медианная зарплата в Беларуси выросла на 289,5 белорусского рубля за год, сообщили в Белстате.
По данным Национального статистического комитета, в ноябре 2025-го размер медианной зарплаты белорусов составил 2081,7 рубля. При этом год назад она составляла 1792,2 рубля.
— За год медианная заработная плата выросла на 289,5, или более чем на 16%, — констатировали в Белстате.
Отмечается, что данные о медианной зарплате в Беларуси предоставляются по юрлицам всех форм собственности (кроме юрлиц без ведомственной подчиненности со средней численностью работников за прошлый год менее 50 человек, если они не участники холдингов).
Напомним, что медианная зарплата представляет собой сумму в центре зарплатного ряда. Этот показатель разделяет его на две равные части, так как половина работников выше зарабатывают меньше этого показателя, а другая половина — больше. Медианная зарплата не равна средней по стране.
Номинальная начисленная средняя зарплата за ноябрь 2025-го в Беларуси составила 2703,7 белорусского рубля.
Ранее мы писали, что 65% опрошенных белорусов хотят сменить работу в 2026 из-за зарплаты.
А еще Главстат раскрыл средний размер зарплат в госуправлении в Минске.
Между тем президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о зарплатах и доходах белорусских чиновников.