В Самаре приватизируют 20 объектов стоимостью 152 миллиона рублей

Власти Самары хотят приватизировать 20 объектов недвижимости. Документы об этом подготовили в городском департаменте управления имуществом. Общую стоимость объектов оценили примерно в 152 миллиона рублей.
«Мероприятия проведут в целях реализации прогнозного плана приватизации», — говорится в документах.
Объекты находятся на улицах Садовая, Самарская, Некрасовская, Красноармейская и других, но большая часть расположена в историческом центре Самары. Приватизировать хотят в том числе подвальные помещения разной площади. Некоторые из зданий, где расположены объекты, являются объектами культурного наследия.
Самый дорогой объект — нежилое помещение в переулке Извилистый, за него хотят выручить 23,5 миллиона рублей.
Власти Самары планируют провести аукционы в первой половине 2026 года.