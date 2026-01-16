Ричмонд
В Самаре приватизируют 20 объектов стоимостью 152 миллиона рублей

Власти Самары планируют реализовать прогнозный план приватизации.

Источник: Комсомольская правда

Власти Самары хотят приватизировать 20 объектов недвижимости. Документы об этом подготовили в городском департаменте управления имуществом. Общую стоимость объектов оценили примерно в 152 миллиона рублей.

«Мероприятия проведут в целях реализации прогнозного плана приватизации», — говорится в документах.

Объекты находятся на улицах Садовая, Самарская, Некрасовская, Красноармейская и других, но большая часть расположена в историческом центре Самары. Приватизировать хотят в том числе подвальные помещения разной площади. Некоторые из зданий, где расположены объекты, являются объектами культурного наследия.

Самый дорогой объект — нежилое помещение в переулке Извилистый, за него хотят выручить 23,5 миллиона рублей.

Власти Самары планируют провести аукционы в первой половине 2026 года.

