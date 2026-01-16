В Воронежской области за зиму в третий раз обновился рекорд энергопотребления

Пиковая нагрузка была достигнута в 10:00 при среднесуточной температуре воздуха −14,3 °C. Новый показатель на 40 МВт превысил предыдущий исторический максимум, установленный в 1990 году при температуре −2 °C. В системном операторе пояснили, что рост потребления связан с морозной погодой и увеличением нагрузки со стороны промышленных потребителей, в том числе предприятий агропромышленного комплекса, вводимых в эксплуатацию центров обработки данных, а также населения и мелкомоторной нагрузки.