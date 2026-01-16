Ричмонд
-3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Платят больше всех: Челябинская область вошла в пятерку регионов с дорогим ОСАГО

Челябинская область вошла в топ-5 регионов России с самым дорогим ОСАГО.

Источник: Комсомольская правда

Челябинская область оказалась в числе регионов с самыми дорогими полисами ОСАГО в стране. По итогам 2025 года средняя стоимость обязательной страховки для автомобилистов на Южном Урале составила 8,4 тысячи рублей. Это вывело регион на четвертое место в общероссийском рейтинге, следует из данных маркетплейса «Финуслуги» Мосбиржи.

В среднем по России цена полиса ОСАГО в прошлом году находилась на уровне 6,8 тысячи рублей. По сравнению с 2024 годом показатель снизился на 5%, однако в ряде регионов страховка по-прежнему обходится заметно дороже среднероссийского уровня.

Дороже всего за ОСАГО платят жители Новосибирской области — в среднем 8,8 тысячи рублей. Следом идут Хабаровский край (8,7 тыс.), Москва (8,5 тыс.), Челябинская область (8,4 тыс.) и Московская область (8,2 тыс.). Во всех этих регионах стоимость полиса превышает общероссийский показатель более чем на 20%.

Самые доступные цены на ОСАГО зафиксированы в Орловской области, где средняя стоимость составила 4,8 тысячи рублей. В пятерку регионов с самыми дешевыми полисами также вошли Тамбовская, Костромская, Брянская и Белгородская области.