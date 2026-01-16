Платят больше всех: Челябинская область вошла в пятерку регионов с дорогим ОСАГО

Челябинская область оказалась в числе регионов с самыми дорогими полисами ОСАГО в стране. По итогам 2025 года средняя стоимость обязательной страховки для автомобилистов на Южном Урале составила 8,4 тысячи рублей. Это вывело регион на четвертое место в общероссийском рейтинге, следует из данных маркетплейса «Финуслуги» Мосбиржи.