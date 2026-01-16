В Воронежской области выявили семь случаев майнинга

В Воронежской области энергетики проводят планомерную работу по выявлению случаев майнинга. С этой целью в течение 2025 года сотрудники компании «ТНС-Энерго» совместно с представителями минтарифов области провели больше 7 тысяч обходов с проверками потребителей.
— В красную зону для такой проверки попадали потребители, у которых в месяц объем потребленной энергии оказывался больше 6 тысяч кВт/час, — рассказала Людмила Шелякина, министр тарифов области. — К ним приходили специалисты, чтобы выяснить, на какие нужды тратятся такие объемы. Результаты этих проверок передавали в надзорные органы.
По словам министра, в нашем регионе ввиду высокой стоимости электроэнергии для коммерческих организаций легально заниматься майнингом экономически невыгодно. Поэтому, если кто и занимается этим бизнесом, то — нелегально. На их выявление и направлены проверки.
— Всего в регионе выявили 190 случаев нецелевого использования электроэнергии под видом физических лиц, — рассказал Артем Зарва, заместитель генерального директора «ТНС-Энерго». — Их всех перевели в категорию юридических лиц. Также в ходе проверок обнаружили семь случаев майнинга.
В новом году энергетики продолжат проверки и рассчитывают охватить ими всех оставшихся сверхнормативных потребителей.