В Воронежской области выявили семь случаев майнинга

— В красную зону для такой проверки попадали потребители, у которых в месяц объем потребленной энергии оказывался больше 6 тысяч кВт/час, — рассказала Людмила Шелякина, министр тарифов области. — К ним приходили специалисты, чтобы выяснить, на какие нужды тратятся такие объемы. Результаты этих проверок передавали в надзорные органы.