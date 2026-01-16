В «РИР Энерго» объяснили резкое подорожание отопления в ответ на жалобы воронежцев

Жители домов № 34, 36, 38 и 40 по улице Генерала Лизюкова в январе получили квитанции за декабрь 2025-го, которые повергли их в шок. Суммы за отопление выросли значительно — у некоторых почти в полтора раза. Соседи дискутировали в домовых чатах и даже призывали отправлять жалобы на ресурсоснабжающую организацию. В филиале «РИР Энерго» журналисту «КП-Воронеж» 16 января объяснили, из чего сложились такие цифры.
Основная причина подорожания — плановое повышение цен на тепло. Специалисты уточнили, что в начале 2024 года гигакалория тепла стоила 2326 рублей, с января 2025-го цена выросла до 2547 рублей, а с июля того же года — до 2879 рублей. Таким образом, даже при том же потреблении тепла, что и год назад, сумма в квитанции автоматически становится больше.
— Все указанные дома оборудованы общедомовыми счетчиками. Ресурсоснабжающая компания начисляет плату по факту: сколько дом «съел» тепла, столько и распределили между квартирами, — подчеркнули в «РИР Энерго» и добавили, что на это влияют и погода: чем холоднее на улице, тем интенсивнее работает система, и работа УК (как именно управляющая компания регулирует оборудование и вовремя ли снимает показания). А также — состояние сетей. Потери тепла внутри дома также ложатся на плечи жильцов.
Для домов № 36 и № 40 ситуация оказалась сложнее из-за частных случаев. По данным компании, с 16 декабря 2024 по 23 января 2025-го общедомовой счетчик на Лизюкова, 36, был сломан, и жителям считали оплату «по среднему». Сейчас прибор работает, и в квитанциях отразился реальный (более высокий) объем потребления.
А жильцы же Лизюкова, 40, жаловались, что в квартирах холодно. Систему отрегулировали, тепла в дом стало подаваться больше — как результат, выросла и цена.
Филиал «РИР Энерго» подчеркнул, что на итоговую сумму в квитанции сильно влияет и потребление горячей воды:
— Если вы потратили больше кубов, чем обычно, общий чек существенно вырастет.