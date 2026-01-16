В Краснодаре к концу января откроют новый мусорный полигон

В Краснодаре к концу января 2026 года планируется ввод в эксплуатацию нового мусорного полигона. Объект сможет принимать до 600 тысяч тонн твердых коммунальных отходов ежегодно и будет размещен рядом с действующим полигоном в хуторе Копанском.