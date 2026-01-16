Ричмонд
В Краснодаре к концу января откроют новый мусорный полигон

Новый полигон на 600 тыс. тонн отходов планируют запустить в Краснодаре.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре к концу января 2026 года планируется ввод в эксплуатацию нового мусорного полигона. Объект сможет принимать до 600 тысяч тонн твердых коммунальных отходов ежегодно и будет размещен рядом с действующим полигоном в хуторе Копанском.

Необходимость строительства новой площадки власти объясняли еще в феврале 2023 года ростом численности населения города и увеличением объемов мусора. Изначально запуск полигона намечался на 2024 год, однако сроки реализации проекта были сдвинуты.

Проект стоимостью 4,7 млрд рублей реализует АО «Мусороуборочная компания». В рамках первого этапа, завершение которого запланировано на конец января, предусмотрено строительство самого полигона, а также очистных сооружений и систем сбора фильтрата.

Второй этап проекта рассчитан до декабря 2028 года и предполагает создание комплекса по утилизации отходов. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, обновленный полигон в Копанском сможет перерабатывать около 25% всех отходов региона, еще 55% планируется направлять на утилизацию.