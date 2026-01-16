Ричмонд
Bloomberg: первый «линкор Трампа» может обойтись в 15−22 млрд долларов

Первый из предложенных Военно-морским флотом США «линкоров Трампа» может стать одним из самых дорогих военных кораблей в истории США, передает агентство Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Tasos Katopodis/Getty Images
В статье говорится, что в четверг на конференции в Вирджинии аналитик Бюджетного управления ВМС США Эрик Лабс обнародовал первоначальную оценку стоимости корабля USS Defiant. Он пояснил, что окончательная стоимость будет зависеть от решений, которые еще не были приняты в отношении тоннажа, численности экипажа и вооружения.

В случае сценария с наименьшими затратами первый «линкор Трампа» обойдется в 15,1 млрд долларов. Однако не исключено, что его итоговая стоимость достигнет 22 млрд долларов. Причем новый линкор будет примерно на две трети меньше авианосца USS Gerald R. Ford, который сейчас является самым дорогим военным кораблем в истории США (около 13 млрд долларов).

Как утверждает Лабс, к росту конечных затрат на «линкор Трампа» приведут слабые места в судостроительной промышленности США, в том числе нехватка квалифицированной рабочей силы и проблемы с цепочками поставок.

Аналитик прогнозирует, что средняя стоимость последующих судов составит от 10 до 15 млрд долларов, в зависимости от целого ряда факторов.

Дональд Трамп анонсировал строительство нового судна в декабре прошлого года, заявив, что корабль станет частью «Золотого флота» — его плана по возрождению судостроения и модернизации Военно-морского флота США.

В декабрьском информационном бюллетене ВМФ говорилось, что судно будет весить около 35 тыс. тонн и вмещать экипаж численностью до 850 человек. Там также предполагалось, что новый линкор будет оснащен ракетами с ядерными боеголовками и ракетами Tomahawk, гиперзвуковым оружием и лазерами.