Bloomberg: первый «линкор Трампа» может обойтись в 15−22 млрд долларов

В случае сценария с наименьшими затратами первый «линкор Трампа» обойдется в 15,1 млрд долларов. Однако не исключено, что его итоговая стоимость достигнет 22 млрд долларов. Причем новый линкор будет примерно на две трети меньше авианосца USS Gerald R. Ford, который сейчас является самым дорогим военным кораблем в истории США (около 13 млрд долларов).