Bloomberg: первый «линкор Трампа» может обойтись в 15−22 млрд долларов

В статье говорится, что в четверг на конференции в Вирджинии аналитик Бюджетного управления ВМС США Эрик Лабс обнародовал первоначальную оценку стоимости корабля USS Defiant. Он пояснил, что окончательная стоимость будет зависеть от решений, которые еще не были приняты в отношении тоннажа, численности экипажа и вооружения.
В случае сценария с наименьшими затратами первый «линкор Трампа» обойдется в 15,1 млрд долларов. Однако не исключено, что его итоговая стоимость достигнет 22 млрд долларов. Причем новый линкор будет примерно на две трети меньше авианосца USS Gerald R. Ford, который сейчас является самым дорогим военным кораблем в истории США (около 13 млрд долларов).
Аналитик прогнозирует, что средняя стоимость последующих судов составит от 10 до 15 млрд долларов, в зависимости от целого ряда факторов.
В декабрьском информационном бюллетене ВМФ говорилось, что судно будет весить около 35 тыс. тонн и вмещать экипаж численностью до 850 человек. Там также предполагалось, что новый линкор будет оснащен ракетами с ядерными боеголовками и ракетами Tomahawk, гиперзвуковым оружием и лазерами.