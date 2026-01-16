Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Росстате рассказали об уровне инфляции в России за 2025 год

Росстат: инфляция в России составила 5,59% в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Инфляция в Российской Федерации составила 5,59% в 2025 году. Об этом следуют данные Росстата.

При этом в декабре она замедлилась в месячном выражении до 0,32% после данных в 0,42% месяцем ранее.

В декабре прошлого года по сравнению с ноябрем индекс потребительских цен составил 100,32%, а по сравнению с декабрем 2024 года — 105,59%.

Ранее президент России Владимир Путин поручил восстановить темпы роста экономики РФ в 2026 году. Должна быть учтена необходимость удержания уровня инфляции по состоянию на конец 2025 года в диапазоне, соответствующем прогнозу Центробанка (4−5%).

Тем временем глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщал, что инфляция в России после повышения НДС не ускорится.