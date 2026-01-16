Росстат назвал уровень инфляции в РФ за 2025 год

Годовая инфляция в РФ в декабре 2025 года замедлилась до 5,59%, следует из данных Росстата.
По итогам прошлого года уровень инфляции в России достиг 5,59%. В декабре темпы роста потребительских цен замедлились до 0,32% в помесячном выражении по сравнению с 0,42% в ноябре. Об этом следует из опубликованных данных Росстата.
«В декабре 2025 года по сравнению с ноябрем 2025 года индекс потребительских цен составил 100,32%, по сравнению с декабрем 2024 года — 105,59%», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте Росстата.
По информации ведомства, в декабре темпы продовольственной инфляции в России замедлились до 0,43% в помесячном выражении по сравнению с 0,69% в ноябре. В годовом исчислении рост цен на продукты питания составил 5,24%.
Цены на непродовольственные товары за отчетный месяц увеличились на 0,34%, тогда как в годовом выражении их прирост достиг 2,99%. Тарифы и стоимость услуг в декабре повысились на 0,15% относительно ноября 2025 года, а годовой рост по данной категории составил 9,3%.