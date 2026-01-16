В Минсельхозе рассказали, когда подешевеют огурцы

Рост цен на огурцы в России является сезонным явлением, и они начнут дешеветь с наступлением весны. Об этом заявила глава Минсельхоза Оксана Лут в интервью РИА Новости.
«Конечно, но они всегда, каждый год они у нас дорожают, дешевеют. Это же сезонная история. В этом году они подорожали чуть больше, чем в прошлом году. Но в любом случае, как только будет подходить сезон открытого грунта, конечно, у нас будет снижение», — сказала глава Минсельхоза.
Лут добавила, что Россия увеличивает производство овощей закрытого грунта и планирует возобновить льготное кредитование для строительства теплиц. Это поможет закрыть потребности в овощах и сократить зависимость от импорта.
Напомним, цены на продукты значительно увеличились с наступлением Нового года. Так в Свердловской области подорожали огурцы и помидоры. Средняя стоимость килограмма огурцов возросла на 22,19%. В то же время помидоры подорожали на 15,95%.