В России с февраля проиндексируют свыше 40 различных выплат на 5,6%

В Министерстве труда анонсировали индексацию основных социальных выплат в России. Более 40 пособий, включая материнский капитал, будут увеличены в соответствии с инфляцией — на 5,6%. Это случится 1 февраля 2026 года, о чем заявили в пресс-службе ведомства.
«С 1 февраля 2026 года более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2026 году коэффициент индексации составит 1,056, соответственно выплаты вырастут на 5,6%», — заявили в ведомстве.
Соответствующий проект постановления правительства уже сформулирован и представлен на обсуждение.
Ранее KP.RU сообщил, что семьи с детьми в России в 2026 году получат ежемесячные выплаты, зависящие от уровня дохода и статуса нуждаемости. Размер выплат составит 9 185 рублей при 50% прожиточного минимума.