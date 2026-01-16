В России с февраля проиндексируют свыше 40 различных выплат на 5,6%

В Министерстве труда анонсировали индексацию основных социальных выплат в России. Более 40 пособий, включая материнский капитал, будут увеличены в соответствии с инфляцией — на 5,6%. Это случится 1 февраля 2026 года, о чем заявили в пресс-службе ведомства.