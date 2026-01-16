Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России вырастут пособие и маткапитал на первого ребенка с 1 февраля: подробности

Маткапитал на первого ребенка вырастет до 729 тыс. рублей с февраля.

Источник: Комсомольская правда

С 1 февраля 2026 года размер материнского капитала на первого ребенка в России будет увеличен на более чем 38 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

«Сумма сертификата на материнский капитал на первого ребенка увеличится более чем на 38,6 тыс. рублей до 729 тыс. рублей (728 921,9 ₽)», — говорится в сообщении пресс-службы.

При рождении второго ребенка семья, которой ранее был оформлен сертификат, дополнительно получит более 234 тысяч рублей (234 321,23 ₽).

В Минтруде отметили, что с 1 февраля увеличится пособие при рождении ребенка в России. Речь идет о росте в 28,5 тыс. рублей.

Ранее KP.RU писал, что в феврале более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы. Коэффициент индексации составит 1,056, что приведет к увеличению выплат на 5,6%.

Кроме того, семьи с детьми в России в 2026 году получат ежемесячные выплаты, зависящие от уровня дохода и статуса нуждаемости.