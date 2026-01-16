Для россиян готовят масштабную индексацию более 40 соцвыплат

«Важно, что сумма материнского капитала увеличивается не только для тех, кто стал родителями в этом году, но и для семей, которые получили сертификат в прошлые годы», — заявил глава федерального ведомства. Он также уточнил еще одну важную деталь, о которой знают не все получатели: «Даже если у них осталась часть неиспользованных средств, она также будет проиндексирована».