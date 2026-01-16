Для россиян готовят масштабную индексацию более 40 соцвыплат

В России готовится масштабный пересчет более чем 40 видов социальных выплат, который официально вступит в силу с 1 февраля 2026 года. Согласно проекту постановления правительства, коэффициент индексации составит 1,056, что позволит увеличить государственную поддержку граждан на 5,6% в строгом соответствии с фактическим уровнем инфляции за прошедший год, сообщает Минтруд России на своем сайте.
Ключевые изменения затронут программу материнского капитала. Сумма сертификата на первого ребенка вырастет почти до 729 тысяч рублей. Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков подчеркнул, что программа охватит даже те семьи, которые уже распорядились частью средств.
«Важно, что сумма материнского капитала увеличивается не только для тех, кто стал родителями в этом году, но и для семей, которые получили сертификат в прошлые годы», — заявил глава федерального ведомства. Он также уточнил еще одну важную деталь, о которой знают не все получатели: «Даже если у них осталась часть неиспользованных средств, она также будет проиндексирована».
При рождении второго ребенка полная сумма капитала теперь составит около 963 тысяч рублей, если ранее поддержка на первенца не оформлялась. «Если же семья не получала поддержку при рождении первого ребенка, то при рождении второго она сразу сможет получить полную сумму», — подтвердил Антон Котяков.
Помимо материнского капитала, с начала февраля вырастут и другие меры социальной поддержки. В частности, пособие при рождении ребенка приблизится к отметке в 28,5 тысячи рублей. Пересмотр затронет также выплаты ветеранам, гражданам с инвалидностью и пособия по безработице. Все необходимые средства на реализацию этих мер уже заложены в федеральном бюджете на период до 2028 года.