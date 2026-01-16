Стало известно, в каких городах России подешевело жилье в 2026 году

В некоторых городах РФ зафиксировано снижение стоимости жилья в январе 2026 года, по сравнению с декабрем прошлого года. Так, например, в Краснодаре снизились цены на студии в новостройках. К такому выводу пришли аналитики сервиса по подбору недвижимости, результаты исследования опубликовала «Газета.Ru».
— Студии в новостройках подешевели в Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Челябинске. Однокомнатные квартиры и апартаменты подешевели в Перми. В сегменте двухкомнатных снижение оказалось наиболее заметным в Уфе, — говорится в опубликованном сообщении.
Уточняется, что самая высокая средняя цена на квартиры сохраняется, традиционно, в Москве. А самые низкие цены можно найти в Воронеже, Волгограде и Самаре.
Газета «Известия» сообщила, что в России хотят сделать ставку по семейной ипотеке зависимой от количества детей в семье. Так, после рождения первого ребенка ставка по льготной ипотеке составит 10%, после второго — 6%, а после третьего — 4%. Кроме того уточнялось, что ставка по ипотеке также будет снижаться по мере снижения ключевой ставки Центробанка.