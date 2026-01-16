Стало известно, в каких городах России подешевело жилье в 2026 году

Газета «Известия» сообщила, что в России хотят сделать ставку по семейной ипотеке зависимой от количества детей в семье. Так, после рождения первого ребенка ставка по льготной ипотеке составит 10%, после второго — 6%, а после третьего — 4%. Кроме того уточнялось, что ставка по ипотеке также будет снижаться по мере снижения ключевой ставки Центробанка.