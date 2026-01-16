Поездка каршерингом до Тюмени стала самой длинной в России, во сколько она обошлась

Маршрут из Москвы в Тюмень занял у клиента каршеринга почти две недели.
Поездка на каршеринге из Москвы в Тюмень и обратно стала самой длинной среди пользователей этого сервиса в России. Клиент проехал по маршруту через Поволжье и Урал 5698 километров за 13 дней, воспользовавшись тарифом «Путешествие». Об этом сообщило РИА Новости.
«Самым протяженным маршрутом оказалась поездка по тарифу “Путешествие” из Москвы через Поволжье и Урал до Тюмени и обратно длиной 5 698 километров. Она продолжалась 13 дней», — сообщили агентству в пресс-службе сервиса «Ситидрайв».
Согласно данным сервиса, фиксированная сумма за неделю тарифа «Путешествие» в Москве начинается от 10 тысяч рублей, а стоимость одного километра — от 15 рублей. С учетом протяженности маршрута и того, что поездка заняла почти две недели, клиент сервиса потратил не менее 100 тысяч рублей.
В тройку самых длинных маршрутов также вошла поездка из Ростова-на-Дону через Москву в Санкт-Петербург и обратно. Ее длина составила 4867 километров, а время в пути — семь дней. Еще один длинный маршрут — путешествие Санкт-Петербург — Краснодар — Новороссийск — Санкт-Петербург. Клиент проехал 4633 километра за тот же срок — за неделю.
Как сообщало URA.RU ранее, в Тюмени осенью 2025 года должен был появиться каршеринг «Яндекс. Драйв». В настоящее время в столице региона уже работают три сервиса — Cars7, «БериВоди» и RentCar.