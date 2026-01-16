Путин превращает оружие СВО в орудие технического прогресса

Президент Владимир Путин провел новое совещание по развитию беспилотников.
Вечер пятницы 16 января президент Владимир Путин провел в столичном электродепо «Аминьевское». Эта площадка была выбрана для обсуждения темы развития беспилотных и автономных систем. Подобные встречи Путин проводит несколько раз в год, причем не в Кремле, а на месте производства или внедрения дронов. Интерес к теме заметно вырос с началом СВО, где большую роль играют БПЛА и наземные беспилотники. Но сегодня, объяснили URA.RU эксперты, Путину важно настроить систему так, чтобы роботы пришли на помощь людям и в мирной жизни.
Увидеть, до чего дошла отрасль беспилотных систем в России за последние годы, Путин смог на выставке. Большинство экспонатов — конечно, с московской пропиской. В конце концов, именно в столице сосредоточены многие производства.
Еще несколько лет назад маленькие коптеры считались настоящим чудом техники.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал Путину о первом беспилотном поезде метро. Сейчас состав проходит обкатку, работает в тестовом режиме среди ночи, чтобы не нарушать график движения днем. А уже в 2027 году такие поезда уже начнут перевозить пассажиров столичной подземки. Ну, а в 2030 году только такие поезда станут курсировать на новой линии метро.
Рядом с поездом стояло другое чудо техники — беспилотный трамвай «Львенок». Для таких трамваев в Москве построили отдельную линию. И уже с осени 2025 года «Львята» наряду со своими пилотируемыми «собратьями» успешно перевозят пассажиров. Путин не удержался от того, чтобы не посидеть в кабине трамвая (в технических целях кабина все-таки здесь есть).
Есть и другие виды транспорта, которые обходятся без участия человека. Например, автономный дорожный каток (в будущем инженеры планируют создать связку «самосвал — грейдер — каток»). Точность агрегата — до 1 см. Именно такая машина в опытном режиме работала на строительстве трассы М-12 «Восток», а сейчас используется на прокладке ВСМ Москва — Санкт-Петербург.
Дроны широко используются для поиска заблудившихся людей и мониторинга пожарной обстановки в лесах.
На выставке президенту рассказали также о том, что уже пять парков Москвы убирают не дворники с метлами и лопатами, а роботы «Пиксель». Эти малыши могут проходить по 5 километров в час, за день прибирая до 2 га, а работать не восемь и даже не 12, а целых 16 часов в сутки.
Представлен также был робот для диагностики труб «Тьюбот». Он может 6 часов «ходить» хоть по вертикали, хоть по горизонтали на одном заряде по трубам до двух метров в диаметре. За один такой заход робот способен обследовать до 2 км трубопроводов.
БПЛА играют огромную роль в современной войне.
Начиная совещание, Путин отметил, что формирование экономики автономных систем находится в центре внимания ведущих стран мира и «во многом определяет их конкурентоспособность в гражданской и в оборонной сфере». Чтобы Россия не отстала в этой борьбе, президент поручил продумать, как повысить эффективность управления и развития новой отрасли, производительность труда и качество жизни людей. Отдельное указание Путин дал губернаторам: им предстоит «смелее пользоваться правилами регулирования полетов гражданских дронов».
"Смысл этих инструментов в том, чтобы тестировать новации и как можно быстрее вносить изменения в национальное законодательство, настраивать его в соответствии с происходящей трансформацией в технологиях. Тот, кто в числе первых решит эту задачу, обеспечит лидерство в создании экономики беспилотных систем.
Эти шаги нужно реализовывать с четким пониманием конечной цели — мы должны в десятки раз нарастить использование автономных систем во всех сферах жизни, поэтому ставить барьеры, преграды на пути развития технологий или отказываться от принятия решений по принципу «как бы чего не вышло» — это ошибочное направление. Такое поведение недопустимо", — заявил Путин.
По словам президента, в России должен появиться «весь комплекс отечественных технологий и продуктов в области связи и навигации для полномасштабной космической и наземной системы управления автономными объектами». «Принципиально важно, чтобы именно наши отечественные инженеры ставили задачи, писали алгоритмы для беспилотников — это существенные факторы безопасности их использования. Для развития автономных систем во всех средах нам необходимо также иметь суверенные технологии искусственного интеллекта», — подчеркнул Путин.
При этом, по словам президента, важно приобщать к работе в сфере беспилотных систем ветеранов СВО.
«Опыт, знания, навыки наших ребят, наших героев, в том числе пилотов боевых дронов, которые успешно громили и продолжают это делать вражескую технику, должны быть востребованы и в мирной жизни», — заметил глава государства.
Подобное совещание Путин проводил год назад в Тольятти, где посещал одно из предприятий по производству беспилотных авиационных систем. И тогда же президент заявил, что отрасль беспилотников «призвана стать одной из ключевых в технологическом развитии России», а к 2030 году страна должна войти в список «глобальных технологических лидеров» в этой сфере.
Беспилотный трамвай — одна из последних новинок инженеров.
Президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахман Янсуков пояснил, что беспилотники — это «часть масштабной технологической революции», которая охватывает все виды роботизированных систем. «Речь идет не только о производстве БПЛА, а о создании на отечественной платформе новой мощной индустрии. В условиях глобальной конкуренции решение поставленной задачи является обязательным для обеспечения технологического суверенитета и безопасности страны», — отметил Янсуков.
По оценкам эксперта, сфера беспилотных систем является мощным драйвером для реальной экономики. Годовой оборот отрасли может достигать 1 трлн рублей, считает Янсуков.
Конкуренцию пилотируемым «Ласточкам» в Москве уже начали создавать автономные поезда.
Беспилотники уже востребованы не только в крупных городах, но и в отдаленных точках страны, объяснил URA.RU гендиректор Российского института градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР» Михаил Грудинин. БПЛА широко используются для поиска пропавших людей, для срочной доставки медикаментов в труднодоступные населенные пункты, для фиксации ДПТ до приезда ГАИ, для мониторинга краснокнижных животных и пожаров, во многих других ситуациях. "Востребованность БПЛА в гражданской сфере колоссальная. Ниша беспилотных систем колоссальная. Мой прогноз — в 2027—2028 годах у нас сформируется новая отрасль беспилотных автономных систем.
Это не говорит о том, что в каждой маленькой деревне будут рождаться инновации. Речь — о внедрении роботов, автономных систем в самые разные сферы жизнедеятельности человека", — отметил Грудинин.
Эксперт также вспомнил о самом крупном беспилотнике ВСУ — «бабе-яге». Грозное оружие создано на базе обычного сельскохозяйственного дрона.
И заместитель гендиректора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин связывает развитие сферы автономных систем с опытом применения дронов на СВО. «Новации в этой сфере появляются и обкатываются на фронте даже не каждый месяц, а каждую неделю, — пояснил политолог. — Поддержка на высшем уровне отрасли беспилотных систем — сигнал всем участникам процесса: министерствам и ведомствам, региональным властям, производителям и разработчикам. Это попытки подружить дроны с технологиями ИИ и компьютерным зрением».