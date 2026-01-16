Министр ЖКХ Трубило сказал об ожидаемом в 2026 году повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги

Уровень последней на 2026 год — 45 рублей, а значит подорожание должно находится в пределах 22,5 рубля — половины базовой. Причем само повышение проходит в два этапа: январь и июнь (белорусы увидят новые суммы в жировках, которые придут в феврале и июле, соответственно).