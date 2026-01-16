Министр ЖКХ Трубило сказал об ожидаемом в 2026 году повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги

Министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило сказал в интервью телеканалу ОНТ об ожидаемом в 2026 году повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Трубило напомнил, что в Беларуси долгие годы не изменяются принципы повышения тарифов на коммуналку. А сами изменения определяет указ президента. Министр напомнил:
«Раньше это было не более 5 долларов в год, вот сейчас 0,5 базовой».
Уровень последней на 2026 год — 45 рублей, а значит подорожание должно находится в пределах 22,5 рубля — половины базовой. Причем само повышение проходит в два этапа: январь и июнь (белорусы увидят новые суммы в жировках, которые придут в феврале и июле, соответственно).
«Проект указа подготовлен правительством, направлен в Комитет госконтроля на согласование. Все, в принципе, в тех параметрах, которые заложены в программе социально-экономического развития и посыл на которые, в принципе, давал наш глава государства», — сказал глава МинЖКХ.
