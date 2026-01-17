Нацбанк обнародовал курс доллара и курс евро на 17 января

Национальный банк определил курсы валют курсы на 17 января, субботу. Так, на выходных традиционно курс доллара, курс евро и курс российского рубля были сохранены в значениях, установленных накануне, в пятницу.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На субботу, 17 января, Национальным банком установлены такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9068 белорусского рубля, 1 евро — 3,3824 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7144 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 16 января, курс евро, курс доллара и курс российского рубля в субботу, 17 января, остались без изменений.
Еще Минсельхозпрод изменил цены сливочного масла, мяса и молока.