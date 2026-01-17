«Торг минимальный»: в центре Тюмени продают ресторан доставки, где готовили пиццу и бургеры. Скрин

Как сообщало URA.RU ранее, в 2025 году в Тюмени один за другим закрывались и продавались заведения разного формата: от популярных рестобаров и гастробаров в центре до локальных проектов в спальных районах. Многие из них либо перестали работать, либо переформатировали бизнес под новые концепции.