«Торг минимальный»: в центре Тюмени продают ресторан доставки, где готовили пиццу и бургеры. Скрин

Продажу ресторана пиццы, роллов и бургеров готовы организовать в рассрочку.
В Тюмени за 10,5 млн рублей выставили на продажу ресторан доставки «Нож и мясо», который работает в формате пиццерии и бургерной. Заведение находится в центре города и продается как действующий объект с подтверждаемым оборотом. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.
«Продается готовый ресторан — действующий бизнес. Оборот подтверждается. Торг минимальный. Рассмотрим вариант расчета за два месяца. Также рассмотрим вариант расчета в рассрочку с первоначальным взносом от 3,5 млн», — отмечается на сайте «Авито».
Согласно объявлению, площадь помещения ресторана, расположенного на цокольном этаже, составляет 120 квадратных метров. В зале предусмотрено 30 посадочных мест. В штате числится около десяти сотрудников.
На странице ресторана «Нож и мясо» во «ВКонтакте» указано, что заведение работает на тюменском рынке с 2019 года. Клиентам предлагают доставку пиццы, роллов, бургеров, шаурмы, кебаба, шашлыка и стейков. При этом последний пост в группе был опубликован летом 2024 года.
Как сообщало URA.RU ранее, в 2025 году в Тюмени один за другим закрывались и продавались заведения разного формата: от популярных рестобаров и гастробаров в центре до локальных проектов в спальных районах. Многие из них либо перестали работать, либо переформатировали бизнес под новые концепции.
Владелец презентовал ресторан как cтaбильный дeйствующий бизнес.