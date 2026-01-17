На Ямале выставили на продажу кафе, работающее много лет. Скрин

Общепит находится на улице Ямальской.
В центре Нового Уренгоя (ЯНАО) выставили на продажу отдельно стоящее здание, в котором много лет работает кафе «Каспий». Продавец указал стоимость объекта — 31 млн рублей за весь комплекс, включая строение и земельный участок, находящийся в собственности. Информация о реализации объекта площадью 204 квадратных метра появилась на доске интернет-объявлений.
«Продам отдельно стоящее здание свободного назначения в центре города на улице Ямальской. Первая линия. Земля в собственности — 455 кв. м. Можно увеличить здание, проект и разрешение на благоустройство есть. В данный момент работает под кафе (готовый бизнес)», — говорится в описании лота на сайте «Авито».
Согласно информации из объявления, к зданию относится парковка на 60 машиномест. Объект подключен ко всем городским инженерным сетям.
Судя по открытым данным в сети, по указанному адресу работает кафе «Каспий». Первые отзывы о заведении пользователи начали оставлять в 2019 году.
Как сообщало URA.RU, ранее в Новом Уренгое на продажу выставили действующее кафе с четырехлетней историей работы. Владелец заведения назначил за объект цену в восемь миллионов рублей.
