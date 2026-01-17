На Ямале выставили на продажу кафе, работающее много лет. Скрин

«Продам отдельно стоящее здание свободного назначения в центре города на улице Ямальской. Первая линия. Земля в собственности — 455 кв. м. Можно увеличить здание, проект и разрешение на благоустройство есть. В данный момент работает под кафе (готовый бизнес)», — говорится в описании лота на сайте «Авито».