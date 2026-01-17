Хабаровский край получит миллиард на новый погранпереход с Китаем

Первый транш в 736 млн рублей поступил в конце октября 2025 года, оставшиеся 265 млн рублей предусмотрены на 2026 год. Насыпь под пункт пропуска почти готова и в феврале её планируют передать Росгранстрою. По дорожному полотну уже можно передвигаться, асфальтирование состоится после завоза стройматериалов, а строительство здания пункта пропуска начнется в июле.