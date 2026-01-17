Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровский край получит миллиард на новый погранпереход с Китаем

Первый транш поступил, работы на острове Большой Уссурийский идут по графику.

Источник: Freepik

В Хабаровском крае на возмещение затрат по строительству погранперехода на острове Большой Уссурийский выделят 1 млрд рублей, — об этом сообщила первый заместитель министра экономического развития региона Валентина Филоненко на заседании штаба по возведению объектов для погранперехода.

Первый транш в 736 млн рублей поступил в конце октября 2025 года, оставшиеся 265 млн рублей предусмотрены на 2026 год. Насыпь под пункт пропуска почти готова и в феврале её планируют передать Росгранстрою. По дорожному полотну уже можно передвигаться, асфальтирование состоится после завоза стройматериалов, а строительство здания пункта пропуска начнется в июле.

Погранпереход строят по аналогии с Кани-Курганом в Амурской области. Работы планируют завершить к концу 2027 года. Дорога к пункту пропуска финансировалась совместно с Росавтодором: контракт оценивается в 3,75 млрд рублей, в 2025 году выделено 1,47 млрд, в 2026-м — более 1 млрд.

Общий объём строительства со всей инфраструктурой составляет 10,8 млрд рублей, деньги предусмотрены национальным проектом. Помимо основного здания, проект включает вспомогательные помещения. Концепция освоения острова была подписана в мае 2024 года в Пекине в присутствии президентов России и Китая. Кроме погранперехода, на острове планируется создать туристическую инфраструктуру и объекты для бизнеса.