Туристический налог будут собирать ещё в 14 муниципалитетах Приморья

Напомним, Приморский край включён в пилотный проект по легализации гостевых домов — индивидуальные жилые дома или коттеджи, комнаты в которых используют как номера для размещения туристов. Легализация началась с 1 октября 2025 года, владельцам гостевых домов дали время до начала 2026 года узаконить своё положение. Предприниматели, не успевшие зарегистрировать эти бизнесы и внести их в реестр средств размещения, ограничиваются в правах с этого года, в частности, лишаются возможности вносить информацию о своих гостевых домах в агрегаторы средств размещения («Островок» и тому подобные). Легализовать можно не любой гостевой дом, а соответствующий минимальным требованиям по оснащению номеров, предоставляемым услугам и т. д.