Туристический налог будут собирать ещё в 14 муниципалитетах Приморья

К эксперименту с этого года подключились городские округа Арсеньева, Большого Камня и Фокино, а также муниципальные округа: Кавалеровский, Кировский, Лазовский, Ольгинский, Партизанский, Пограничный, Пожарский, Ханкайский, Хорольский, Чугуевский и Шкотовский.
Ранее эксперимент начали в городских округах Владивостока, Уссурийска и Находки, Хасанском и Красноармейском округе, а в Кировском округе он действовал локально в Горноключевском поселении. Поступления в бюджеты от туристического налога приблизились к 93 миллионам, на Владивосток приходилось 54,6 миллиона рублей.
Налог в прошлом году составлял 1% от стоимости проживания в день, но не менее 100 рублей. Платят его как гости из других регионов, так и путешествующие по краю приморцы. Не взимают плату только со студентов и сотрудников ДВФУ, которые проживают в гостиничных корпусах кампуса на острове Русском. В этом году налог будет составлять 1−2%.
Введение такого налога — это право муниципалитетов, но не обязанность.
Напомним, Приморский край включён в пилотный проект по легализации гостевых домов — индивидуальные жилые дома или коттеджи, комнаты в которых используют как номера для размещения туристов. Легализация началась с 1 октября 2025 года, владельцам гостевых домов дали время до начала 2026 года узаконить своё положение. Предприниматели, не успевшие зарегистрировать эти бизнесы и внести их в реестр средств размещения, ограничиваются в правах с этого года, в частности, лишаются возможности вносить информацию о своих гостевых домах в агрегаторы средств размещения («Островок» и тому подобные). Легализовать можно не любой гостевой дом, а соответствующий минимальным требованиям по оснащению номеров, предоставляемым услугам
За полтора месяца с начала эксперимента по легализации гостевых домов в Приморском крае из почти сотни средств размещений такого типа зарегистрировались всего восемь.
Эксперимент по туристическому налогу, который изначально назывался курортным сбором, запустили в 2018 году в Крыму, Ставрополье, Алтайском и Краснодарском краях.